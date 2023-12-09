هيئة حقوق الإنسان بفلسطين: الاستراتيجية الأمريكية تجاه الحرب فى غزة لم تتغير

قال الدكتور عمار الدويك، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن الشعب الفلسطيني مُستهدف بالكامل من قِبل الاحتلال الصهيوني، حيث يهدف الكيان تحقيق الإبادة الجماعية.

جرائم الكيان الصهيوني

وأكد الدويك، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني يفقد أبناءه على مدار الساعة بسبب الاستهداف الواضح الإسرائيلي لأبناء وأطفال غزة، وبالرغم من هذه القسوة إلا أن العالم ما زال يقف متفرجًا.

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة بشكل أساسي في الوضع المأساوي في قطاع غزة، حيث قامت أمريكا بتمويل الكيان الصهيوني بالمال والمعدات العسكرية من أجل قصف الشعب الفلسطيني دون وجه حق للسيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية.

الاستراتيجية الأمريكية

وتابع: "الاستراتيجية الأمريكية تجاه الحرب في فلسطين لم تتغير حتى الآن رغم الرسائل الإعلامية التي يتم بثها للعالم بأكمله، حيث هناك تناقض كبير بين الفعل والقول".