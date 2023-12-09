مظاهرة فى باريس تضامنًا مع أهل غزة

شارك اليوم السبت، عدد كبير من المواطنين في مسيرات انطلقت من ساحة "الجمهورية" بوسط العاصمة الفرنسية باريس، لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وذلك في ظل استمرار القتال بعد انتهاء الهدنة المؤقتة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

واحتشد نحو أكثر من ألف شخص، تحت الأمطار التي تضرب العاصمة الفرنسية، مرددين هتافات تطالب بـ"وقف فوري للقصف" و"إسرائيل تغتال أطفال فلسطين"، وبدأوا في التحرك في المسيرة رافعين الأعلام الفلسطينية ومطالبين بوقف فوري لإطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ووضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في غزة.

وأكد المتظاهرون أنهم جاءوا هنا تضامنًا مع المدنيين في غزة، رافعين لافتات تطالب بوقف القصف الذي يتعرض له السكان المدنيون، ولافتات أخرى تعبر عن تضامنهم معهم في غزة.

كما طالبوا أيضًا برفع الحصار عن قطاع غزة واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

ومن المقرر أن يستكمل المتظاهرون مسيرتهم نحو ساحة "الأمة" في الدائرة الـ11 بباريس وسط تواجد أمني.