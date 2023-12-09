السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعلن مقتل 5 من عناصره فى معارك بقطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 5 من جنوده في معارك بقطاع غزة؛ وذلك بحسب ما أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أيضًا عن إصابة 15 جنديًا معظمهم شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن هناك 2000 عسكري إسرائيلي في غزة أصبحوا معاقين، إضافة إلى وجود 5 آلاف جريح في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى الآن، وكان قسم إعادة التأهيل الإسرائيلي قد أعلن عن أنه يستقبل يوميًا بمعدل 60 مصابًا جديدًا، وهذه الأرقام لا تشمل القوات النظامية.

 

القاهرة الاحتلال معارك قطاع غزة

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