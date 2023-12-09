الحوثيون: نحذر جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل

حذّر الحوثيون في اليمن، اليوم السبت، جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل؛ بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأعلن الحوثيون في اليمن عن حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون في اليمن، عن أنهم مستمرون في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر، كما تبنوا إطلاق صواريخ وطائرات مُسيرة على أهداف إسرائيلية على إيلات.

أعلن الحوثيون عن استعدادهم الكامل لاستئناف عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حال قرر استئناف عدوانه على قطاع غزة، إضافة إلى أنهم لن يترددوا في توسيع عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لتشمل أهدافًا قد لا يتوقعها في البر أو البحر.