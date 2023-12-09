وزير العدل الفلسطينى: إسرائيل تمردت على القانون الدولى وأمريكا شريك فى الحرب

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن هناك انتهاكات ترتكب من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تمردت على القانون الدولي وأمريكا شريك في الحرب.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه من خلال استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، عطل القرار القائل بوقف القتال في قطاع غزة، وحال دون وقف إطلاق النار ووقف الحرب العدوانية على القطاع، مؤكدًا أننا نستنتج من خلال استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو في أنها شريك أساسي ومحرض على ارتكاب جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعة والجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أنه استنادًا لنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تمنح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن ينبه مجلس الأمن الدولي إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين، وبالتالي استخدم الأمين العام صلاحياته وفقًا لنص دستوري في الميثاق بأن أخطر مجلس الأمن بأن هناك تهديدًا وانتهاكات تقع بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، وبالتالي هو لفت انتباه المجلس للخطر الذي يهدد السلم والأمن في قطاع غزة.

وأكد وزير العدل الفلسطيني، أنه وللأسف الشديد ما تم التصويت عليه كان هناك إجماع دولي حيث صوتت 13 دولة لصالح القرار ووقف القتال في قطاع غزة، وقف الحرب العدوانية التي ترتكب يوميًا بحق الشعب الفلسطيني بأبشع الجرائم ومنها جرائم الإبادة الجماعة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ونوّه وزير العدل الفلسطيني، بأنه على مجلس الأمن الدولي أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة.