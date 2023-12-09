السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الخارجية الأمريكية توافق على بيع قذائف دبابات لإسرائيل

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على إمكانية بيع قذائف دبابات عيار 120 ملم إلى إسرائيل بتكلفة تقديرية 106.5 مليون دولار، وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

 

وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن وول ستريت جورنال أكدت تزويد واشنطن إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات.

وأمس الجمعة، فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو".

القاهرة الإخبارية قذائف دبابات إسرائيل البنتاجون

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