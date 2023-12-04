الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. "الأهمية الجيوستراتيجية لسيناء" في محاضرة بـ "الأعلى للثقافة"

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة  بأمانة الدكتور هشام عزمي، محاضرة بعنوان "الأهمية الجيوستراتيجية لسيناء (شريان الحياة لفلسطين)"، والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء الموافق 6 ديسمبر الجاري، بقاعة المجلس، وتأتي ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يدير المحاضرة الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر اللجنة، وتلقي المحاضرة الدكتورة عزيزة محمد علي بدر أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، بينما يعقب على المحاضرة الدكتور محمد نور الدين السبعاوي أستاذ الجغرافيا البشرية كلية الآداب بجامعة المنيا وعضو اللجنة.

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

دعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 ب)، وفي ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181 (II)

كما طلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 ديسمبر 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.

وفي العام 2015، تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين، وقد اقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 سبتمبر 2015.

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