كيف انتفضت لجان الأعلى للثقافة للتضامن مع فلسطين ؟

منذ أن انطلقت عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي في غزة، وما صاحبها من أحداث من الجانب الإسرائيلي تسببت فى إستشهاد أكثر من 15 ألف شهيد، و6500 مفقود تحت الأنقاض؛ ثم إعلان الهدنة فى العاشرة من صباح الجمعة الموافق الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي بوساطة "مصرية – قطرية" وبجهود أمريكية بين حركة "حماس" وإسرائيل؛ ثم الإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين والإسرائيليين، والسماح بدخول المساعدات والوقود للقطاع، ومن ثم تمديد "الهدنة" بعد ذلك؛ وكافة مؤسسات الدولة المصرية السياسية والثقافية تنتفض دفاعًا عن فلسطين وشعبها وحقهم فى حياة آمنة بل وجميع المدنيين.

وبالنظر إلى موقف وزارة الثقافة المصرية من الأحداث فى فلسطين منذ اندلاع الحرب وإلي اليوم، سواء على مستوى الفعاليات أو الإصدارات أو الأحداث، ثمة حراكًا ثقافيًا موسعًا؛ من أبرزه سلسلة من اللقاءات والندوات والموائد المستديرة تعقدها لجان المجلس الأعلى للثقافة، وهو ما وجهت به وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني عند لقائها مع مقررى لجان المجلس الأعلى للثقافة فى مستهل أعمال الدورة الحالية للجان المجلس بتشكيله الجديد فى 30 نوفمبر الماضي.

وعقدت الوزيرة، اجتماعا مع مقرري لجان المجلس، في مستهل أعمال الدورة الحالية للجان المجلس بتشكيله الجديد، لمناقشة عدد من الرؤى والخطط المقترحة لعمل اللجان خلال الفترة القادمة، بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس.

"فلسطين فى القلب"...مائدة مستديرة بمشاركة مقررى لجان الأعلى للثقافة

انطلقت أولى فعاليات لجان المجلس الأعلى للثقافة دعمًا لفلسطين فى 30 من نوفمبر الماضي؛ عندما عقد مقررى لجان المجلس مائدة مستديرة بعنوان "فلسطين فى القلب".

أدار المائدة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وشارك بها نخبة من المتخصصين في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية من بينهم: الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام، والدكتور سعيد المصري مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، والدكتورة عزة بدر نائب مقرر لجنة السرد القصصي والروائي، والدكتور محمد خليف مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، والدكتور محمد شبانة مقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي، والدكتورة منى الحديدي مقررة لجنة الشباب، والدكتور هابي حسني مقرر لجنة الفنون التشكيلية والعمارة.

وصاحب فعاليات المائدة معرض ببهو المجلس لإصدارات المجلس الأعلى للثقافة مع تخفيض 50% على موسوعة مصر والقضية الفلسطينية.

"فلسطين والإعلام الدولي".. مائدة مستديرة للجنة الإعلام الخميس

تنظم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الإعلامى الدكتور جمال الشاعر، مائدة مستديرة بعنوان "فلسطين والإعلام الدولي"، فى الثانية ظهر الخميس الموافق 7 ديسمبر الجاري بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، وتحت رعاية وزيرة الثقافة وتقام المائدة ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية إحياءً لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

يدير المائدة الدكتور حسن مكاوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، عضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين، ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الدكتور سعيد صادق أستاذ دراسات السلام بجامعة مصر اليابان، خالد البلشى نقيب الصحفيين المصريين، الإعلامى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الدكتورة منى الحديدى أستاذ الإعلام جامعة القاهرة عضو المجلس الأعلى للإعلام.

"مصر والتحديات الإقليمية والدولية المعاصرة".. ندوة للجنة التاريخ والآثار 25 ديسمبر

قال الدكتور محمد السيد عبد الغني، مقرر لجنة التاريخ والآثار بـالمجلس الأعلى للثقافة، إنه من المقرر عقد ندوة يوم 25 ديسمبر بعنوان "مصر والتحديات الاقليمية والدولية المعاصرة" ومنها القضية الفلسطينية؛ وهي من إعداد لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الاعلى للثقافة.

ويشارك فى الندوة من المؤرخين؛ كل من الدكتور احمدالشربينى، ودكتور جمال شقرة، وسيدير الندوة دكتور خلف الميري.