الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المتحدث باسم حملة السيسى: الصورة لا تكذب وإقبال غير مسبوق وكثافة عالية

النائب عصام هلال
النائب عصام هلال

أعرب النائب عصام هلال، عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عن امتنانه وتقديره للشعب المصري الذي شارك بكثافة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، مشيدًا بدور المرأة والشباب وجميع فئات الشعب في التعبير عن إرادتهم السياسية.

‎وقال هلال، في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبوبكر على قناة "أون" ضمن تغطية خاصة بعنوان "الطريق إلى الاتحادية": "الشعب المصري أبهر العالم بتفانيه وولائه للوطن في هذه المرحلة الحاسمة، وأكد ضرورة المشاركة منذ اللحظة الأولى ومنذ اليوم الأول، وشهدنا مشاهد رائعة لانتظار المواطنين أمام مراكز الاقتراع قبل انطلاق العملية الانتخابية".

وواصل: "لم نلاحظ أي تجاوزات من قبل المواطنين أو الحملات الانتخابية، وتم توزيع المندوبين بسلاسة وتعاون من الهيئة الوطنية والقضاة، ونحن نشهد حدثًا تاريخيًا لا مثيل له".

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