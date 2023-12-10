الأرصاد: غدًا طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

أمطار متوسطة ورعدية

وعن الظواهر الجوية، فهناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية تكون غزيرة أحيانا على مناطق جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 24 13

6 أكتوبر 24 13

بنهــــا 23 14

دمنهور 22 13

وادي النطرون 24 13

كفرالشيخ 23 14

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 13

طنطا 23 13

دمياط 22 14

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 24 12

السويس 24 13

العريش 24 11

رفح 23 10

رأس سدر 24 14

نخل 24 4

كاترين 17 3

الطور 24 12

طابا 23 13

شرم الشيخ 25 18

الإسكندرية 24 14

العلمين الجديدة 22 13

مطروح 21 13

السلوم 20 9

سيوة 20 10

رأس غارب 26 16

الغردقة 25 16

سفاجا 24 18

مرسى علم 24 18

شلاتين 30 23

حلايب 27 23

أبورماد 29 22

رأس حدربة 27 23

الفيوم 23 11

بني سويف 24 10

المنيا 24 9

أسيوط 24 8

سوهاج 26 10

قنا 28 12

الأقصر 27 11

أسوان 29 13

الوادى الجديد 28 8

أبوسمبل 29 14