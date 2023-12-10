المستشار سامح عرابي: إقبال كثيف في أول أيام التصويت بلجان مرسى علم

قال المستشار سامح عرابي، رئيس اللجنة العامة بمرسى علم، إنه تم فتح اللجان أمام المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وعادت اللجان للعمل مرة أخرى للانعقاد بعد ساعة الاستراحة، ليستأنف التصويت مرة ثانية في تمام الرابعة عصرًا.

إقبال كثيف

وأكد “عرابي” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحياة”، أن الساعات الأولى من أول أيام التصويت شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وتابع:" لدينا 7 لجان فرعية، والإقبال كثيف على اللجان".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.