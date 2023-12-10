الصحف العربية| حضور لافت في انتخابات الرئاسة المصرية.. والسيدات الأكثر مشاركة

سلطت وسائل الإعلام والصحف العربية الضوء على انتخابات الرئاسة 2024 في مصر والتي تجرى على مدار ثلاثة أيام متتالية، تحت إشراف قضائي كامل، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

العربية: الجدات يصطحبن الأحفاد في انتخابات الرئاسة المصرية

وتحت عنوان "حضور نسائي لافت للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. والجدات يصطحبن الأحفاد"، تناول موقع "العربية" الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، ووصف الحضور القوي للمرأة المصرية أمام لجان التصويت بأنه "مشهد لافت للنظر"، مشيرة إلى أن المرأة المصرية استطاعت أيضا بالخارج إثبات حضورها القوي في لجان الاقتراع أمام القنصليات والسفارات.

ولفت الموقع حرص المواطنون والسيدات خاصة، على التواجد أمام مقار لجان الانتخابات قبل انطلاق عملية التصويت بنحو ساعة استعدادًا للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر المقبل، معتبرا أن حضور عدد كبير من كبار السن والشيوخ، الذين حرصوا على التواجد أمام اللجان الانتخابية والمشاركة في العملية الانتخابية، والمساهمة في كتابة تاريخ جديد للدولة المصرية، وخاصة السيدات من كبار السن اللائي حرصن على اصطحاب أحفادهن، رافعات أعلام مصر، وذلك قبل بدء اللجان، هو أمر أيضًا لافت للنظر.

وأشارت إلى مشاركة عدد من السيدات كبار السن على كراسي متحركة، والبعض منهن على عكازين للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية، رغم الزحام أمام اللجان.

عكاظ: توقعات بفوز السيسي

وتحت عنوان "توقعات بفوز السيسي..المصريون ينتخبون رئيسهم"، قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، شرع المصريون اليوم الأحد ولمدة 3 أيام، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة.

وأشارت "عكاظ" إلى أن الانتخابات تجرى وسط ظروف اقتصادية صعبة، مع معدل تضخم يقترب من 40% وفقدان العملة المحلية نحو 50% من قيمته، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وتتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة، ومخطط إسرائيل الخبيث بتهجير الفلسطينيين قسريا.

الراي:السيسي يدلي بصوته

أما صحيفة صحيفة "الراي" الكويتية في تناولها للإنتخابات، سلطت الضوء تحت عنوان "بدء التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية.. والسيسي يدلي بصوته"، على إدلاء المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة.

البيان: المصريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

وربطت صحيفة "البيان" الإماراتية تناولها للحدث بالأوضاع في الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث قالت تحت عنوان "المصريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تخيم عليها حرب غزة"، حيث توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع، اليوم، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحربًا على حدودها مع غزة.

وأبرزت الصحيفة الأولويات العاجلة أمام السيسي في ولايته الجديدة والتي تتمثل في ترويض التضخم شبه القياسي وإدارة النقص في العملة الأجنبية ومنع امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.

الشرق: بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية

فيما اكتفت صحيفة "الشرق القطرية" في تناولها للحدث بتوضيح مدة التصويت والنتائج، حيث قالت تحت عنوان: "بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية داخل البلاد"، بدأت اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي تجري على مدى ثلاثة أيام داخل البلاد.

وأضافت أنه وبحسب الإجراءات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، سيتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية في 18 ديسمبر الجاري، وفي حال الإعادة ستجري الانتخابات على مدى أيام 5، و6، و7 يناير المقبل خارج البلاد، وأيام 8 و9، و10 يناير داخل البلاد، كما سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية لها في موعد أقصاه 16 يناير 2024.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.