الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يستهدف ضم كليمو لينجليه من برشلونة فى يناير

كليمو لينجليه
كليمو لينجليه

يبحث نادي بايرن ميونخ الألماني، تحت قيادة المدرب توماس توخيل، عن صفقة مميزة لتدعيم صفوفه خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

بايرن ميونخ يستهدف ضم كليمو لينجليه من برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الفرنسي كليمو لينجليه، مدافع برشلونة الإسباني، والمُعار إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي، في الشتاء المقبل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن توماس توخيل يريد الحصول على خدمات كليمو لينجليه لتدعيم الخط الدفاعي لفريق بايرن ميونخ خلال شهر يناير المقبل.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة برشلونة تريد الحصول على ما لا يقل عن 15 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل كليمو لينجليه إلى صفوف بايرن ميونخ، وذلك في حال قرر نادي أستون فيلا قطع إعارة اللاعب.

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موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق بايرن ميونخ لخوض مواجهة نارية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

بينما يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره جيرونا، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024، تحت قيادة الحكم الشاب "إيسيدرو دياز دي ميرا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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