بايرن ميونخ يُعلن إصابة جنابري وغيابه لفترة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، غياب مهاجمه سيرج جنابري عن الملاعب لفترة غير محددة، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال خسارة الفريق 5-1 أمام آينتراخت فرانكفورت السبت، في الجولة 14 من الدوري الألماني.

وقال النادي البافاري في بيانه:"تعرض سيرج جنابري لإصابة في وتر عضلي في منطقة العضلة المقربة اليسرى خلال الهزيمة 5-1 في فرانكفورت يوم السبت. جاء ذلك نتيجة الفحص الذي أجراه القسم الطبي لنادي بايرن ميونخ في المساء".

وتابع:"جنابري، الذي اضطر لمغادرة الملعب بعد 5 دقائق فقط من دخوله كبديل في الشوط الثاني في فرانكفورت، سيغيب عن مباريات بايرن المقبلة".

وشارك جنابري، الذي غاب عن عدة مباريات بسبب إصابة في الفخذ وكسر في الذراع في وقت سابق من هذا الموسم، في الدقيقة 66 من مباراة السبت، لكنه خرج من الملعب بعد 5 دقائق فقط.

ويحل بايرن، صاحب المركز الثاني في الدوري برصيد 32 نقطة، ضيفًا على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، قبل أن يستضيف شتوتغارت يوم الأحد القادم.

مرموش يسجل ويصنع فى اكتساح فرانكفورت لـ"بايرن ميونخ"

اكتسح آينتراخت فرانكفورت بقيادة نجمنا المصري عمر مرموش نظيره بايرن ميونخ حامل اللقب، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن مباريات اليوم في الجولة الـ14 من الدوري الألماني.

مرموش شارك أساسيًا في تشكيل فرانكفورت وواصل تألقه هذا الموسم في البوندزليجا، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة اثنين.

سجل مرموش، هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 12، من زمن الشوط الأول، بعد متابعة لكرة اصطدمت بالعارضة لتصل إليه قبل أن يسددها قوية على يسار الحارس مانويل نوير.

بينما صنع هدفي فرانكفورت الثالث والخامس، حيث سجل أهداف اللقاء عمر مرموش، إيرك جونيور "هدفين"، لارسون وإنسجار خماسية فرانكفورت في الدقائق 12، 31، 36، 50 و60 بينما سجل جوشوا كيميتش هدف بايرن بالدقيقة 44.