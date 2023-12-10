الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد فؤاد سليم للمصريين: "متكسلوش وانزلوا شاركوا فى الانتخابات" (فيديو)

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

قال الفنان أحمد فؤاد سليم إنه مندهش من الإقبال الكثيف للمصريين على التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وأضاف سليم في مداخلة لقناة "CBC": "الشعب المصري يريد أن يقول للعالم إن مصر بجميع فئاتها تشارك وتؤيد رئيسها القادم بنسبة تصويت عالية جدًا".

أحمد فؤاد سليم: المشهد الانتخابي يدل على وعي الناس بالظروف واحتياجهم لشخص مسئول

وتابع: "إن شاء الله نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية ستكون مرتفعة جدًا"، مؤكدًا أن هذا الإقبال الكثيف يعكس الوعي الكبير لدى المصريين في ظل الظروف التي نمر بها واحتياجهم لشخص مسئول يدير لهم حياتهم خلال المرحلة الصعبة المقبلة.

واستكمل: "العالم يشهد العديد من الأزمات وهناك قيم تُكسر تريد شخص بحكمة الرئيس القادم ليسير بمصر على الطريق الصحيح".

ووجه الفنان أحمد فؤاد سليم رسالة للمصريين قائلًا: "متكسلوش وانزلوا شاركوا في الانتخابات ونريد أن نقول للعالم إن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية".

وانطلقت صباح الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.

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