الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالزغاريد.. سيدات مصر يتصدرن المشهد الانتخابى (فيديو)

سيدات مصر يتصدرن
سيدات مصر يتصدرن المشهد الانتخابي

تصدرت المرأة المصرية المشهد في العملية الانتخابية، حيث توافد عدد كبير منهن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتوافد عدد كبير من النساء على اللجان الانتخابية لدعم الدولة المصرية في اختيار رئيسها القادم، وسط احتفالات وزغاريد وحالة من البهجة أمام اللجان الانتخابية.

ورفع الناخبات أعلام مصر وسط حالة من الفرحة لمشاركتهن في هذا العُرس الديمقراطي الكبير الذي تشهده مصر.

وانطلقت صباح الأحد الانتخابات الرئاسية المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.

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