مسيرة حاشدة لـ"مستقبل وطن" للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

انطلقت مسيرة من منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وشارك أعضاء حزب مستقبل وطن في المسيرة الحاشدة التي انطلقت للتصويت والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم الذي تشهده الدولة المصرية.

كما رفع المشاركون في المسيرة أعلام مصر وحزب مستقبل وطن، في احتفالية وعُرس ديمقراطي كبير تشهده مصر.

وانطلقت صباح الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.