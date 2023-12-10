مواليد 1922.. أكبر معمّر في مصر يدلي بصوته
أدلى أكبر معمر في مصر والبالغ من العمر 101 عام بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا دعمه لبلاده وحرصه على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم داخل مصر وتستمر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 10 و11 و12 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وبدء عملية الاقتراع وتوافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وذلك في تمام التاسعة صباحًا.
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