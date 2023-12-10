الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسيرة حاشدة أمام اللجان الانتخابية بمدينة زفتى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

وصلت مسيرة حاشدة بمدينة زفتى انطلقت من أمام مجلس مدينة زفتى، حتى مقار اللجان، لتبدأ بعدها الانتخابات الرئاسية والتي ستستمر حتى يوم الثلاثاء.

وأظهرت المسيرة وجود عدد كبير من المواطنين احتشدوا جميعاً من أجل الوصول للجان الاقتراع والتعبير الحر عن آرائهم وتطلعاتهم نحو مسيرة الوطن.

وبدأت المسيرة منذ الساعة السابعة طافت شوارع المدينة وصولًا للجان المتواجدة داخل المدينة. 

وانطلقت العملية الانتخابية قبل قليل وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جاهزية المقار الانتخابية في المحافظة. وقد قام بجولات تفقدية شاملة للتأكد من تجهيزات اللجان الانتخابية ومراكز الاستراحة ومقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات، وتأتي هذه الجهود في إطار تسهيل عملية الاقتراع لأكثر من 3 ملايين و544 ألف ناخب وناخبة في المحافظة.

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