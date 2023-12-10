زغاريد أمام لجان بورسعيد فى أول أيام انتخابات الرئاسة

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد توافدًا واصطفافًا لطوابير الناخبين منذ الصباح، تزامنًا مع فتح اللجان بأول أيام الانتخابات الرئاسية.

واصطف الناخبون رافعين أعلام مصر، واستقبلت اللجان الانتخابية المواطنين على أنغام الأغانى الوطنية وتستمر لمدة 3 أيام للاختيار ما بين 4 مرشحين.

كما قامت قوات تأمين الانتخابات الرئاسية، بالتواجد في محيط مقار اللجان بمدينة بورسعيد والأحياء، وأقامت الحواجز وتمركز بها الجنود أمام مقار اللجان العامة والفرعية، وتم تزويد اللجان بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، لم يكتف رجال وقوات الشرطة المنوطة بتأمين المقرات الانتخابية بمحافظة بورسعيد بتأمين عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 فقط بل عكفوا على مساعدة الناخبين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم، لضمان سير اليوم الانتخابي بالشكل اللائق.

عدد الأصوات بالمقار الانتخابية واللجان الفرعية، والتي جاءت كـالآتي: مدينة بورفؤاد 6 مقار انتخابية و8 لجان فرعية بإجمالي أصوات 70039 صوتًا، وفي حي الشرق 8 مقار انتخابية و9 لجان فرعية و42325 صوتًا، وفي حي العرب 8 مقار انتخابية و9 لجان فرعية و50434 صوتًا، وفي حي المناخ 10 مقار و10 لجان و80934 صوتًا.

وفي حي الضواحي 8 مقار انتخابية و11 لجنة فرعية و39010 أصوات، وفي حي الزهور 16 مقرًا انتخابيًا و21 لجنة فرعية و156098 صوتًا، وفي حي الجنوب 10 مقار انتخابية و10 لجان فرعية و37569 صوتًا، وفي حي غرب مقر انتخابي واحد ولجنتين فرعيتين بإجمالي عدد أصوات 2824 صوتًا.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.