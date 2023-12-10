كيفية معرفة المقر الانتخابى للوافدين وغرامة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

قبل ساعات قليلة من انطلاق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، سيطرت هذه الانتخابات على محركات البحث عبر مختلف مواقع الإنترنت، وتساءل العديد من المواطنين عن السن القانونية للتصويت في هذه الانتخابات، بالإضافة إلى مكان لجان أو مقار التصويت المخصصة للوافدين في المحافظات على مستوى الجمهورية، وهل توجد غرامة على عدم المشاركة في الانتخابات؟

موعد أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024

وسوف تبدأ الانتخابات الرئاسية غدًا الأحد في التاسعة وتستمر حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفيما يلي أبرز المعلومات التي تهم المواطنين قبل الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي.

من لهم الحق بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024؟

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كيفية معرفة المقر الانتخابي للوافدين

يمكن للمغتربين والوافدين الراغبين في التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 معرفة مكان لجانهم الانتخابية بدلًا من لجانهم الأصلية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

2. اضغط على خانة "الموقع الكامل" في أعلى الصفحة.

3. اختر المحافظة التي تقيم فيها.

4. حدد اللجنة العامة التي تقع بالقرب من مكان إقامتك.

5. ستظهر على الشاشة اللجنة الانتخابية المخصصة للمغتربين ضمن نطاق اللجنة العامة التي اخترتها.

كيفية معرفة لجنة الانتخابات باستخدام الرقم القومي

يمكن للناخبين الحصول على مكان لجنتهم الانتخابية في الانتخابات الرئاسية باستخدام الرقم القومي مجانًا من خلال زيارة رابط اللجنة الانتخابية من هنـــــــــــا.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

غرامة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

في حالة عدم مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية، يفرض القانون رقم 45 لسنة 2014 غرامة قدرها 500 جنيه على كل شخص يكون اسمه مسجلًا في قائمة الناخبين ويتخلف عن التصويت بدون عذر مقبول.

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