باقي ساعات.. الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

ساعات قليلة تفصل المصريين داخل مصر عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وفي هذه الأثناء يتساءل الملايين ممن يحق لهم التصويت في العملية الانتخابية والمقدر عددهم بنحو 65 مليون مواطن عن كيفية الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في جمهورية مصر العربية، يثار الكثير من التساؤلات حول كيفية استعلام اللجنة الانتخابية باستخدام الاسم الرباعي. وقد قامت الحكومة المصرية بتسهيل هذه العملية من خلال الرابط الرسمي المخصص للاستعلام.

الاستعلام عن المقر الانتخابي بالاسم الرباعي

في هذه السطور سنتعرف على طريقة استعلام اللجنة الانتخابية باستخدام الاسم الرباعي، وسنقدم لكم الرابط الرسمي للاستعلام، بالإضافة إلى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة وموعد الفرز والنتيجة.

يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية باستخدام الاسم الرباعي. يتم ذلك من خلال عدة خطوات كالتالي:

1. قم بزيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر هذا الرابط.

2. أدخل رقم الهوية القومية الخاص بك المكون من 14 رقمًا في المكان المخصص لذلك.

3. بعد إدخال رقم الهوية، يمكنك التحقق من اللجنة الانتخابية التي تنتمي إليها.

4. يمكنك أيضًا معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة بك من خلال إرسال رسالة قصيرة تحتوي على رقم البطاقة الشخصية من هاتفك.

5. يمكن للناخبين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية استخدام الطرق المتاحة لهم لمعرفة اللجنة الانتخابية التابعة لهم.

موعد الانتخابات الرئاسية في مصر

سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في 10 ديسمبر 2024، وستستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 12 ديسمبر 2024. ستشهد هذه الانتخابات منافسة بين أربعة مرشحين هم عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، وفريد زهران رمز الشمس، وعبد السند يمامة رمز النخلة، وحازم عمر رمز السلم.، ستبدأ عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

موعد فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024

تنتهي عملية الفرز وتسليم محاضر اللجان العامة وقراراتها بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع في الأربعاء 13 ديسمبر. وسيتم الإعلان عن الحصر العددي للأصوات، بالإضافة إلى استلام الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة يوم الخميس 14 ديسمبر، وسيتم النظر فيها يومي الخميس والجمعة 15/16 ديسمبر 2023.

موعد إعلان النتائج في الانتخابات الرئاسية 2024

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج رسميًا في 18 ديسمبر الحالي، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن عنه سابقًا، بعد البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.