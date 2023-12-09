السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية.. عدد المواطنين الذين لديهم حق التصويت

مقر اللجان الانتخابية
مقر اللجان الانتخابية 2024

تتصاعدة حدة البحث عن رابط الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية قبل ساعات فقط من استقبال الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة القومية للانتخابات الرئاسية 2024 للإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع الرئاسي واختيار رئيس الجمهورية لفترة رئاسية قادمة تصل مدتها إلى 6 سنوات.

رابط الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض رابط الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال هذا الرابط https://www.elections.eg/inquiry لمعرفة بيانات الناخبين الذين لديهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في كافة الانتخابات والاقتراعات والاستفتاءات وفقا للدستور ممن بلغ عمرهم أكثر من 18 عاما ميلاديا في كافة محافظات الجمهورية.

يذكر أن عملية الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج أجريت خلال الفترة من يوم 1 - 3 ديسمبر 2023 في كافة مقرات السفارات والقنصليات المصرية في البلاد التي يوجد بها جالية مصرية ممن لديهم حق انتخابي وفقا للدستور المصري.

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موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل 

تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر بجميع المحافظات خلال الأيام الأحد 10 ديسمبر 2023 والاثنين 11 ديسمبر 2023 والثلاثاء 12 ديسمبر 2023 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا وفقا للخريطة الزمنية التي تم إعلانها بشكل رسمي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض.

ويتسلم الناخب بطاقة انتخابية تحتوى على أسماء المرشحين وشهرتهم ورموزهم الانتخابية ويجب على الناخب وضع علامة صح على الخانة المخصصة للمرشح الذي يرغب فيه وطي البطاقة ووضعها في الصندوق الانتخابي الخاص بلجنته ووضع صابعه في الحبر الفيسفوري.

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عدد الذين لديهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية أن عدد المقييد في قاعدة بيانات انتخابات الرئاسة 2024 ولديهم الحق الانتخابي في اختيار رئيس الجمهورية خلال الفترة الرئاسية المقبل نحو 65 مليون مواطن من كافة محافظات الجمهورية ممن بلغت أعمارهم أكثر من 18 عاما وفقا للدستور الصمري.

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