استنفار أمنى لكل أجهزة وزارة الداخلية لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو وصور)

فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كل الجهود لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024م، والاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، ووفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فقد أنهت الوزارة استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة التأمين التى أقرها الوزير وفق أعلى المعايير الفنية والتخطيط الدقيق والتدريب الجيد للعناصر الشرطية المشاركة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لهم، من خلال تكثيف الانتشار الأمنى بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة.

كما تم تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية، للمساهمة فى توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، والتعامل الفورى مع أي مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى سياقٍ متصل، تعمل غرف العمليات بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على مدار الـ24 ساعة، والتى تتولى متابعة كل البلاغات والإخطارات، وتوجيه القوات لمحل البلاغات للتعامل الفورى والسريع.

وفى هذا الإطار، قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية على مستوى الجمهورية بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة، والمرور الميدانى على القوات المشاركة، للاطلاع على مدى جاهزيتها لأداء المهام الموكلة إليها وإلمامها بها، والتشديد على مراعاة الجانب الإنسانى خلال التعامل مع المواطنين، خاصةً مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على استنفار كل الطاقات والتزام رجال الشرطة بأداء كل المهام الموكلة إليهم فى الإطار القانونى، للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، كما تؤكد على ضرورة تلاحم وترابط المواطنين مع رجال الشرطة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وتهيب بالجميع الالتزام بالتعليمات والتعاون مع رجال الشرطة، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.