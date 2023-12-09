سياسيون ومفكرون يحثون المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

دعا سياسيون وكتاب ومفكرون الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

وأكدوا، خلال مقطع فيديو نُشر على الصفحة الرسمية للحوار الوطني، أن الانتخابات الرئاسية ركن أساسي في تطوير الحياة السياسية، والمشاركة الفعالة فيها تتيح فرصة لرسم مستقبل أفضل لمصر، موضحين أن "الاختيار حق لك، والمشاركة واجب عليك".

تطوير الحياة السياسية

من جانبه، قال رائد سلامة إن الانتخابات الرئاسية هى ركن أساسي فى تطوير الحياة السياسية والمناخ العام، ومن هنا تأتى أهمية المشاركة فى هذه الانتخابات.

وقال باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية مهمة لبناء مستقبل جديد لهذا البلد، وحتى يرى العالم كله أن المصريين يدعمون المنصب الأرفع فى هذا البلد.

وطالب أسامة بديع، المتحدث باسم حزب الإصلاح والتنمية، المواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية أيًا كان المرشح الذى يراه المواطن الأفضل والأنسب لهذا البلد.

وقال إسلام الجندى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية مهمة أيًا كان مَن هو اختيار المواطن، مطالبًا المواطنين بالنزول وإعطاء صوتهم لمن يستحق ويرونه يمثلهم فى رئاسة الجمهورية.

وأكد جمال العسكرى، كتلة الحوار، أن المشاركة فى الانتخابات حق دستورى لكل مواطن يختار من يريد.

وتحدثت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن "العملية الانتخابية تحتاج لكل صوت علشان خاطر مستقبل أولادنا".

ودعا الدكتور محمد عبدالمجيد، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، جميع الشعب المصري للذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ما يرونه مناسبًا لقيادة هذا الوطن فى المرحلة المقبلة.

وطالب سعيد عبدالحفيظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المواطنين بممارسة حقهم الطبيعي فى المشاركة فى إدارة الشأن العام فى اختيار رئيس يعبر بالدولة المصرية من هذه التحديات.

وقال عادل زيدان، عضو كتلة الحوار: شارك لكى نوجه رسالة للعالم كله بأننا شعب واحد ورئيس واحد ويد واحدة.