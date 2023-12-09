حزب التجمع: الانتخابات الرئاسية 2024 تأتي في ظروف بالغة الأهمية

قال عبد الناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، إن الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024 يأتي في ظرف بالغ الأهمية، ويضاعف من أهمية وقيمة تلك الانتخابات على كافة المستويات.

استحقاق وطني أكثر مما هو مجرد عملية تصويت

وأضاف قنديل، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم، أنه بالنظر للظروف الإقليمية والمحلية نجد أنفسنا إزاء عملية انتخابية تتلقى أهميتها لدرجة أن تصبح وفاءً باستحقاق وطني أكثر مما هو مجرد عملية تصويت.

وأوضح الأمين المساعد لحزب التجمع، أن العملية الانتخابية هذه المرة استطاعت خلال الفترة الماضية أن تجتذب اهتمام المصريين بشكل كبير، خاصة في ظل أهمية الانتخابات وتغير النظرة إليها من مجرد عملية انتخاب داخلية إلى مؤثر بالغ الأهمية على الأوضاع الإقليمية، والأوضاع الخاصة بالقضية الفلسطينية.