رئيس "الوطنية للانتخابات": نثق فى وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن "المصريين بالخارج أثبتوا أنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط، لكن قلوبهم معنا، فانطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بُعد المسافات في بعض البلاد وبرودة الطقس في البعض الآخر، وشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن".

غدًا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية

وأضاف بدوي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "غدًا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، وكلي ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ، وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها من استكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج، وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست المقبلة".