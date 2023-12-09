السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستقبل وطن: التصويت بالانتخابات غدًا واجب وطني تحتاجه مصر الفترة المقبلة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب سيعمل على قدم وساق غدًا لتنظيم العملية الانتخابية حتى تخرج الانتخابات بشكل يليق بالدولة المصرية.

مصر العظيمة 

وأكد المهندس حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر دولة عظيمة استطاعت مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهها الآن داخليًا وخارجيًا.

وأضاف: "ستحرص كوادر الحزب على الإدلاء بأصواتهم غدا في الجان الانتخابية، وندعوا المواطنين للنزول غدًا".

وأشار إلى أن الحزب استطاع الوصول لـ 80٪ من الشعب المصري حيث يوجد أمانات للحزب في كافة القرى المصرية من أجل الحديث عن الحزب واهدافه وتنظيمه ورؤيته السياسية والاجتماعية وغيرها.

الانتخابات الرئاسية 

وتابع: "على المواطنين الحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك لأن هذا التصويت هو واجب وطني تحتاجه مصر الفترة المقبلة.

حسام الخولي مستقبل وطن اكسترا نيوز الانتخابات الرئاسية التصويت في الانتخابات

الأكثر قراءة

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

خبراء فلسطينيون: مصر تواجه المخطط الإسرائيلى بقوة وتصر على إقامة دولتنا المستقرة

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

مقتل ساعر باروخ في غزة يثير ضجة داخل دولة الاحتلال

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عهد الرئيس السيسي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟