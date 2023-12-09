مستقبل وطن: التصويت بالانتخابات غدًا واجب وطني تحتاجه مصر الفترة المقبلة

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب سيعمل على قدم وساق غدًا لتنظيم العملية الانتخابية حتى تخرج الانتخابات بشكل يليق بالدولة المصرية.

مصر العظيمة

وأكد المهندس حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر دولة عظيمة استطاعت مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهها الآن داخليًا وخارجيًا.

وأضاف: "ستحرص كوادر الحزب على الإدلاء بأصواتهم غدا في الجان الانتخابية، وندعوا المواطنين للنزول غدًا".

وأشار إلى أن الحزب استطاع الوصول لـ 80٪ من الشعب المصري حيث يوجد أمانات للحزب في كافة القرى المصرية من أجل الحديث عن الحزب واهدافه وتنظيمه ورؤيته السياسية والاجتماعية وغيرها.

الانتخابات الرئاسية

وتابع: "على المواطنين الحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك لأن هذا التصويت هو واجب وطني تحتاجه مصر الفترة المقبلة.