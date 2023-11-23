الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستقبل وطن: فعاليات "تحيا مصر" لدعم فلسطين تحمل أكثر من رسالة

حسام الخولي
حسام الخولي

علق حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على رسائل الرئيس السيسي خلال حضوره فعاليات مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين، قائلًا: "هناك العديد من الرسائل في كلمة السيسي أولها تتمثل في أن الشعب المصري في وقت الشدة واحد، فلا يوجد مخلوق تقاعس في شيء بداءً من القيادة السياسية وحتى أصغر مصري". 

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الله سبحانه وتعالى حبانا خلال هذه الفترة بالرئيس السيسي الذي يمثل لنا الدعم والسند لشعبه، لافتًا إلى أن هذه الرسالة وضحت للعالم بأكمله.

أوضح أن ما يفعله الاحتلال من جرائم وحشية بحق الشعب الفلسطيني هي رسالة مقصودة للعالم، مفادها أنه متعمد قتله للأطفال وتدمير وقصف المستشفيات: "الله سبحانه وتعالى حبانا خلال هذه الفترة بالصبر والحكمة والحسم، خاصة أن الرئيس أكد ذلك اليوم بقوله إنه لن يزيد الموقف اشتعالًا".

فلسطين القضية الفلسطينية غزة الإحتلال الإسرائيلي الرئيس السيسي

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