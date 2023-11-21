الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة "حماة الوطن": المخططات الصهيونية لتهجير الأشقاء الفلسطينيين كارثة إنسانية

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، أن وجود رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم في البرلمان؛ لاستعراض الجهود والتدابير التى اتخذتها الدولة، والجهود التي تمت خلال الفترة الماضية، لمنع محاولات التهجير القسري  للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة جراء الحرب الصهيونية التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي  أي منذ 45 يوما، لم تكن مدرجة سلفا ضمن جدول أعمال المجلس المعلنة، ولكن نظرا للتطورات الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة.

ووجهت النائبة الشكر والتقدير لرئيس الوزراء على استجابته لطلبات الأعضاء والتي تؤكد احترامه وتقديره لموقفنا الرافض لتصفية القضية الفلسطينة على حساب دول أخري يمس أمنها القومي.
 

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التهجير القسري جريمة حرب 

وقالت النائبة نيفين حمدي في تصريحات صحفية على هامش الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وموقفها المعلن تجاه المخططات الصهيونية لتهجير الأشقاء وتصفية القضية خط أحمر شهد توافق من قبل رؤساء وزعماء وقادة الدول العربية، لما يمثله من خطورة وكارثة كبري من شأنها أن تهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بالكامل، واصفة إياها بـ"جريمة حرب" مكتملة الأركان وفقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

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عضو بالشيوخ: تصريحات رئيس الوزراء حال حدوث تهجير الفلسطينيين رسالة قوية لإسرائيل

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وكشفت عن المخطط الاسرائيلي القديم - الجديد، لتهجير الفلسطينين ونزوحهم وتكرار سيناريو النكبة عام 1948، من خلال الدفع الـ 2.3 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء لدول الجوار، مشددة علي رفض المصريين قيادة وشعبا وجيشا تكرر نفس السيناريو القديم بنزوح الاشقاء عن أرضهم ووطنهم وحقوقهم المشروعه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت نائبة حماة الوطن، موقف الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا تجاه القضية الفلسطينة وإنهاء تلك الحرب الشنيعه، بأعتبارها السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية لم يعلم مداها الا المولي عز وجل، مطالبة الجميع بتكثيف جهودهم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والعمل علي حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأكدت أن حديث رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أمامنا كنواب ممثلين عن الشعب المصري، رسالة طمأنة واضحة وصريحة وقوية من القيادة السياسية الرشيدة للمصريين والعرب جميعًا، تجاه تعاملها وإدراتها للأزمات بحنكة ورؤي وعقلانية حفاظا على ثوابت الأمن القومي المصري والعربي، وبما يحافظ على حقوق الأشقاء في كل دول العالم.

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