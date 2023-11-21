قيادى بمستقبل وطن: التهجير القسرى للفلسطينيين بمثابة تصفية للقضية

أكد الدكتور سند السمالوسي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ترويج سلطات الاحتلال لفكرة تهجير أشقائنا الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء ما هو إلا محاولة جديدة ضمن محاولات سلطات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف "السمالوسي"، فى تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية قيادة وشعبًا ترفض رفضًا باتًا أن تتم تصفية القضية الفلسطينية على حسابها، مؤكدًا أن مصر لم تتوان يومًا عن تقديم كل أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين على مدار عمر القضية.

لا يمكن المزايدة على الدور المصري

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن على أنه لا يمكن المزايدة على الدور المصري فى القضية الفلسطينية سواء من خلال المطالبة بالوصول لحل عادل بحل الدولتين فى مختلف المحافل الدولية أو من خلال مساندة الأشقاء فى تخطي اعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال، من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لهم.

وأكد على ضرورة تصدى المجتمع الدولي بمنظماته ومؤسساته للانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، فضلًا عن الوصول لحل سلمي من خلال حل الدولتين والعودة لحدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.