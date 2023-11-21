الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب سيناء: نرفض جميعنا محاولات تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة

النائب جازى سعد
النائب جازى سعد

قال النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، إنه يطالب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، برد واضح يشفى صدور المصريين حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية حيال ما يحدث في غزة وما يتعرض له أهالي القطاع من تهجير قسري الهدف منه في النهاية تهجير أهالي القطاع لسيناء. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش 16 طلب إحاطة موجّه لرئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة لما يحدث من تهجير قسري للأهالي فى قطاع غزة .

وتابع سعد: "جيش الاحتلال يمارس يوميا مجازر وقتل ودمار وخراب وانتهاك للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، وهناك مخطط صهيونى لتقويض القضية، ونحن أبناء سيناء نشيد بجهود القيادة السياسية ونرفض جميعنا محاولات التهجير الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين".

واستكمل سعد: "نريد الوقوف على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى مواجهة المخطط الإسرائيلي، وخطة الحكومة لضمان وصول المساعدات للأشقاء، وتوضيحا كاملا تجاه الوقف الفورى لإطلاق النار ومنع المجازر وحرب الإبادة. الجميع يعلم المخطط الصهيوني، وإسرائيل هي التي زرعت الإرهاب فى سيناء، فى محاولة منها لتطفيش أهالى سيناء لتصبح فضاء لتنفيذ مخططها، وتعمير سيناء سيكون من خلال البشر".

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