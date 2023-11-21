الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": التصديق على صفقة تبادل المحتجزين خلال ساعات وهذه أهم شروطها

الأسرى بالسجون الإسرائيلية
الأسرى بالسجون الإسرائيلية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن جيش الاحتلال والشاباك والموساد يدعمون صفقة المحتجزين التي قد تؤدي الى إطلاق سراح ما يصل إلى 80 محتجزًا.

وقالت القناة إن الاتفاق يشمل إطلاق سراح الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة ويمكن أيضًا إطلاق سراح المواطنين الأجانب، وفقًا لاتفاقيات مع دول أخرى، كما يشمل الاتفاق دخول الوقود لغزة وإطلاق سراح بعض المواطنيين الفلسطينيين.

شروط الصفقة

وأكدت “القاهرة الإخبارية” أنه سيتم إطلاق 10 من المحتجزين يوميًا لحين انتهاء وقف إطلاق النار، لافتة إلى أنه من شروط الصفقة تمديد وقف اطلاق النار مقابل الإفراج عن محجتجزين آخرين.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن أنها ستصدق خلال الساعات المقبلة على صفقة تبادل المحتجزين.

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