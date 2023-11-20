الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن من حفلة الديك الرومى: صفقة المحتجزين "باتت قريبة"

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في غزة أصبح قريبًا.

كان الرئيس الأمريكي يجيب عن سؤال لأحد الصحفيين أثناء حضوره حفل العفو عن الديك الرومي في البيت الأبيض يوم الإثنين، وعندما سئل عن متى: "شوهد الرئيس وهو يحرك أصابعه".

 

محمية الأمم المتحدة في غزة 

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بايدن: التوصل لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة بات وشيكا

وقال أنطونيو جوتيريس، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إنه لا يعتقد أن محمية الأمم المتحدة في غزة ستكون حلًا للصراع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه "من المهم أن نكون قادرين على تحويل هذه المأساة إلى فرصة"، وهي »التحرك بطريقة حازمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين»، مضيفًا: أعتقد أنه من المهم بعد الحرب أن تكون هناك سلطة فلسطينية قوية لتتولى المسئوليات في غزة.

وقال إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية كان خطوة أولى حاسمة، إلى جانب الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.

أضاف أنه من الواضح أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها العودة إلى غزة ما دامت الدبابات الإسرائيلية موجودة، مما يعني أنه يجب أن تكون هناك "فترة انتقالية". 

هو قال: أعتقد أننا بحاجة إلى نهج متعدد أصحاب المصلحة تتعاون فيه مختلف البلدان والكيانات المختلفة. وبالنسبة لإسرائيل، فإن الولايات المتحدة بطبيعة الحال هي الضامن الرئيسي لأمنها. بالنسبة للفلسطينيين، تعتبر الدول المجاورة والعربية في المنطقة ضرورية.

لذلك، يتعين على الجميع أن يجتمعوا معًا لتهيئة الظروف اللازمة لعملية انتقالية، تسمح بسلطة فلسطينية قوية، لتتولى المسئولية في غزة، ومن ثم، بناءً على ذلك، التحرك أخيرًا... بطريقة حازمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الحل يرتكز على المبادئ التي أرساها المجتمع الدولي إلى حد كبير والتي أوضحتها مرارًا وتكرارًا.

الرئيس الأمريكي جو بايدن سراح الرهائن غزة الصحفيين

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