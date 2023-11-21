عضو بالشيوخ: تصريحات رئيس الوزراء حال حدوث تهجير الفلسطينيين رسالة قوية لإسرائيل

أكد النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر الرسمي تجاه رفض تهجير الفلسطينيين اكتسب صدى دوليًا، فمصر ترفض قلبًا وقالبًا تهجير الفلسطينيين ورفض تصفية القضية الفلسطينية ومخططات إسرائيل في هذا الصدد.

ونوه أبوعايشة فى تصريحات صحفية له اليوم، بما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال جلسة مجلس النواب اليوم، بأنه حال حدوث أى سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية سيكون هناك رد حاسم من مصر وفقًا للقانون الدولي، مضيفا: "مصر موقفها حاسم من احترام معاهدة السلام والالتزام بنصوصها، ولكن نتطلع من الجانب الإسرائيلى الالتزام أيضًا، خاصة فيما يتعلق بالتهجير لقطاع غزة".

موقف مصر من المخططات الإسرائيلية

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن ما تقوم به إسرائيل والضغط على مئات الآلاف من الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، يستهدف بوضوح تهجيرهم والخطة واضحة، لكن مصر حاسمة في رفض هذا، وعلى إسرائيل أن توقف تحركاتها ومخططاتها الخبيثة بهذا الشأن، وتصريحات رئيس الوزراء رسالة قوية لها.

وأشار إلى ما قاله رئيس الوزراء، إن على الشعب المصرى ونوابه أن يتفهموا حجم الضغوط التى تُمارس على مصر، وفى حقيقة الأمر هذه الضغوط ليس وليدة اللحظة، ولكن هناك تكثيفًا للجهود فى ملف قطاع غزة، والتطورات والتى من الممكن أن تحدث فى المستقبل.

واختتم مؤكدًا أن مصر لا تقف عند حدود الرفض الدبلوماسي، ولكنها تتخذ الكثير من التدابير والإجراءات، لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء. فالقضية تمس الأمن القومي المصري من الدرجة الأولى ولا تهاون فيها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن من نتائج انتصار حرب 1973 تغيير ميزان القوى والتأكيد من جانب الأمم المتحدة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن مصر تتعرض لضغوط ليس في الوقت الحالي فقط، ولكن منذ فترة، ولذلك سارعت الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية والاستعداد دائمًا لمواجهة التحديات.