السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تسجيل قراءة عداد الغاز شركة بتروتريد 2023

عداد الغاز
عداد الغاز

تسجيل قراءة عداد الغاز شركة بتروتريد 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها فى الساعات الأخيرة من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

تسجيل قراءة عداد الغاز شركة بتروتريد 2023

أتاحت شركة بتروتريد لعملائها إمكانية قراءة عداد الغاز ومعرفة قيمة الفواتير ودفعها  إلكترونيا من خلال هذا الرابط https://www.petrotrade.com.eg/web/

كما أتاحت الشركة تسجيل  قراءة عداد الغاز عن طريق الاتصال بخدمة العملاءحيث يمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء  واتباع الخطوات التالية.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر ديسمبر والرابط

إدخال رقم العداد، وقراءة العداد، وتاريخ القراءة.

الضغط على زر "1" مرة أخرى.

طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد .

أتاحت شركة بتروتريد عدة طرق لتسجيل قراءة عداد الغاز للتسهيل على عملائها وهى  التسجيل عن طريق الفرع.

 يمكن التوجه إلى أحد فروع شركة بتروتريد، وإدخال قراءة العداد في النموذج المخصص لذلك

ويجب تسجيل القراءة قبل يوم 20 من كل شهر، وأن تكون القراءة صحيحة وواضحة، ويجب تسجيل القراءة باللغة العربية.

أماكن دفع فاتورة الغاز لعملاء شركة بتروتريد

قامت شركة بتروتريد بالتعاون مع فورى و بنك مصر بإتاحة دفع فواتير الغاز الطبيعى عن طريق الموقع الإلكترونى للشركة وذلك من خلال اللينك التالىي https://www.petrotrade.com.eg

 

المحافظ الإلكترونية

اتفقت الشركة مع عدة محافظ إلكترونية للتسهيل على العملاء دفع فواتير الغاز الطبيعي وهي

محفظة الفون كاش من البنك الأهلي

محفظة بي إم من بنك مصر 

المواقع الإلكترونية

موقع ماي فوري

موقع جوميا 

ماكينات الدفع الإلكترونى POS فى أي محل تجاري عليه علامة 

فوري

ضامن

مصاري

آمان

خدماتي

BEE

كما أتاحت الشركة إمكانية الدفع من خلال مكاتب البريد المصري أومن خلال مندوب الشركة

كيفية دفع فاتورة الغاز إلكترونيا 

يمكن دفع فاتورة الغاز أون لاين، بالتعاون مع فوري وبنك مصر، عن طريق اتباع الخطوات التالية

الدخول على رابط دفع فواتير الغاز

إدخال البيانات المطلوبة، التي تتضمن رقم المشترك: “فرعي، وشقة، وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة”.

الضغط على عرض الفواتير، وبعدها يمكن للمستخدم تحديد طريقة الدفع سواء بطاقة الائتمان أو غيرها

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