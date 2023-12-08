خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر ديسمبر والرابط
بدأ منذ أيام قليلة التسجيل لقراءات عداد الغاز الطبيعي لكل المواطنين، فيزداد التساؤل عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر ديسمبر والرابط عبر جوجل، وتم التسجيل للقراءات خلال هذه الفترة من 1 ديسمبر إلى 27 ديسمبر، منوها ضرورة التسجيل للقراءات الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي، وذلك يكون تجنبًا لاحتساب متوسط الاستهلاك والتقدير للسعر بطريقة غير حقيقية للاستهلاك.
خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر ديسمبر والرابط
وتنشر "الدستور" بهذا التقرير طرق تسجيل قراءة عداد الغاز، والخطوات والرابط لشهر ديسمبر.
وقدمت شركة بتروتريد الكثير من الطرق التي يتاح من خلالها تسجيل قراءة العداد، والدفع للفاتورة، وهي كالتالي:
طرق تسجيل قراءة عداد الغاز
- ويعتبر تطبيق الموبايل "بتروميتر" هو أحدث طريقة لتسجيل القراءة الغاز الطبيعي.
- الموقع الإلكتروني لشركة "بتروتريد" من هنا.
- إبلاغ القراءة للشخص مُحصِّل الشركة لتسجيلها فوريًا بماكينة الـ POS.
- قم بالتسجيل من خلال تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو من خلال تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.
- ثم التسجيل من خلال تطبيق موبايل ماي فوري يتاح تحميل التطبيق من المتجر الملائم بهاتفك المحمول.
- تطبيق موبايل "جوميا".
- من خلال "مكاتب البريد المصري".
- ومن خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة خلال أنحاء الجمهورية "فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن".
- ومن خلال "ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر" و"بنك بلوم" و"بنك الأهلي المتحد".
- وعن طريق رقم التليفون الأرضي بكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.
- الرقم المختصر 17169 من خلال أي موبايل أو تليفون أرضي.
- وخدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727، ومن أي خط أرضي على 09000727.
- ومن خلال الذهاب إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.
- ويتاح التسجيل من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.
- ثم قم بالتسجيل والدفع من الفروع المميكنة والمتوافرة.