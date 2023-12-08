بدأ منذ أيام قليلة التسجيل لقراءات عداد الغاز الطبيعي لكل المواطنين، فيزداد التساؤل عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر ديسمبر والرابط عبر جوجل، وتم التسجيل للقراءات خلال هذه الفترة من 1 ديسمبر إلى 27 ديسمبر، منوها ضرورة التسجيل للقراءات الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي، وذلك يكون تجنبًا لاحتساب متوسط الاستهلاك والتقدير للسعر بطريقة غير حقيقية للاستهلاك.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر ديسمبر والرابط

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير طرق تسجيل قراءة عداد الغاز، والخطوات والرابط لشهر ديسمبر.

وقدمت شركة بتروتريد الكثير من الطرق التي يتاح من خلالها تسجيل قراءة العداد، والدفع للفاتورة، وهي كالتالي:

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز