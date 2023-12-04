"رابط مفتوح".. تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر ديسمبر

ننشر لكم رابط تسجيل عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر ديسمبر، حيث مع بداية كل شهر، يبدأ المواطنين في البحث عن قيمة الاستهلاك الشهري للخدمات المقدمة لهم خاصةً الغاز والكهرباء والمياه، عبر محرك البحث العالمي «جوجل».

وفي السطور التالية، نستعرض لكم رابط تسجيل قراءة عداد الغاز ودفعها «أون لاين»، إلى جانب خطوات سداد فاتورة المياه.

رابط تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023 لشهر ديسمبر

وفي هذا الإطار، أتاحت شركات الغاز، خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي شهريًا، خلال الفترة من يوم 1 وحتي يوم 27، كما أتاحت خدمة الاستعلام عن الفاتورة وكيفية سدادها خلال الشهر، من خلال الرابط التالي:

https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

أو من خلال قراءة عداد الغاز لشركة «ناتجاس» من خلال الرابط التالي:

https://natgas.com.eg/Gas-Meter-Reading.aspx

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر ديسمبر 2023

وفي هذا الصدد، يستطيع العملاء الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر ديسمبر 2023، من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول على موقع شركة الغاز «ناتجاس» أو «بتروتريد».

الخطوة الثانية: الضغط على الاستعلام عن فاتورة الغاز.

الخطوة الثالثة: كتابة رقم المشترك والذي يتضمن:

• رقم الشقة ورقم العمارة.

• البلوك.

• قطاع.

• المنطقة والمحافظة.

• رقم العداد بصورة صحيحة.

الخطوة الرابعة: الضغط على «ادخال قراءة الغاز، أو استعراض الفواتير» لتظهر لك الفاتورة.

كيفية الاستعلام عن فواتير المياه 2023

وفي هذا السياق، أتاحت الشركة القابضة لمياه الصرف الصحي والشرب، خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه طوال الشهر في جميع المحافظات، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1) تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لشركة مياه الصرف الصحي والشرب من خلال الرابط التالي: https://www.hcww.com.eg/.

2) اختيار قسم خدماتنا.

3) اختيار احسب فاتورتك بنفسك.

4) اختيار المحافظة.

5) اختيار المنطقة التابع لها.

6) ادخال نوع النشاط «منزلي أو تجاري صناعي أو سياحي-...»

7) ادخال القراءة الحالية.

8) كتابة القراءة السابقة.

9) حدد حالة الصرف «مخدوم أو غير مخدوم».

10) اختيار «عرض الفاتورة».

11) تظهر أمامك تفاصيل فاتورة المياه.