الستات مايعرفوش يكدبوا | كيفية التغلب على الأزمات النفسية (فيديو)

قالت الدكتورة رشا الجندي استشاري الصحة النفسية، أن الضغوط النفسية المحيطة بالشخص يمكن أن تؤثر على النفسية خاصة عند التعامل مع الأخرين.

وأضافت استشاري الصحة النفسية، خلال استضافتها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، والمذاع على فضائية cbc، أن تجنب الصدمات وتقبلها من الطرق الفعالة في التغلب على الأزمات النفسية.

أشارت "الجندي" إلى أن الكتمان النفسي قد يتسبب في الكثير من المشكلات النفسية على المدى الطويل، مشيرة أن التعبير عن النفس والغضب من الأمور الصحية.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.