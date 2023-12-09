السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب لسرقته في الفيوم

تأجيل محاكمة المتهم
تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب بغرض سرقته في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم محمد رمضان عبد السلام في العقد الأول من العمر، ومقيم قرية دمو التابعه لمركز الفيوم في اتهامه بقتل شخص يدعي أمير وجيه بغرض سرقته، مستخدمًا  سلاح أبيض " ماسورة حديد " حيث قام المتهم باستدراج المجني عليه، بعد أن اوهمه أنه يريد تغيير مبلغ مالي كبير من الدولارات الي جنيهات مصريه،لجلسة الثاني من يناير المقبل وذلك لمناقشة الطب الشرعي.


وصدر القرار، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

إنهاء حياه شاب بغرض سرقته


وكان المتهم استدرج المجني عليه، بعد أن أوهمه أنه يريد تغيير مبلغ كبير من الدولارات الي جنيهات مصريه، وذهب إليه المجني عليه بحسن معتقدا أن لديه نقودا بالعملة الأجنبية، وأحضر معه مبلغ مالي، الا أن المتهم استولي علي المبلغ الذي بحوزة المجني عليه، بعد ضربه علي راسه بقطعه حديد  فأرداه قتيلًا في الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تلقت بلاغًا يفيد بمقتل شاب يدعى أمير وجيه 44 عاما، إثر بعدة طعنات  متفرقة بالجسم وملقي  في مصرف مياه بنطاق الوحدة المحليه لقرية دمو التابعه لمركز الفيوم. بمحافظة الفيوم


القبض على المتهم

 

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة، وقام بتمثيلها، فيما جرى إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق معه، وأحالته للجنايات التي تتولى محاكمته من خلال عدة جلسات تمهيدًا لإصدار الحكم عليه.

وكان قد شهد طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بالقرب من كمين كوم أوشيم بالفيوم، منذ قليل، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وذلك بسبب السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في إصابة 15 شخصا وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي بالقرب كمين كوم أوشيم بدائرة المركز.

تاجيل محاكمة المتهم قتل شاب الفيوم محكمة جنايات الفيوم قرية دمو المستشار أدهم أبو ذكري

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