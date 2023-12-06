الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر جماهيرى لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالفيوم (صور)

احتشاد أهالي الفيوم
احتشاد أهالي الفيوم في مؤتمر التحالف

شهد مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، تنظيم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور آلاف المواطنين، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشهد المؤتمر إقبالًا كبيرًا من أهالي مركز ومدينة إطسا وخاصةً الشباب والسيدات اللاتي حرصن على حمل صور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كما حرص الأطفال على رفع أعلام مصر خلال المؤتمر.

وأعلن الحضور تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وتم خلال المؤتمر استعراض المشروعات التي نفذتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحققت استفادة كبيرة لكل فئات المجتمع المصري، فضلًا عن استعادة دور مصر الإقليمي والعالمي.

احتشاد أهالي الفيوم في مؤتمر التحالف
احتشاد أهالي الفيوم في مؤتمر التحالف
احتشاد أهالي الفيوم في مؤتمر التحالف
احتشاد أهالي الفيوم في مؤتمر التحالف
بحضور 10آلاف مواطن أهالي الفيوم مؤتمر التحالف الوطني الرئيس السيسي أعلام مصر وفلسطين

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