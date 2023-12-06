وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين فى انقلاب سيارة بالفيوم

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينه دمو بدائرة مركز الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين جرى نقلهم للمستشفى.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بطريق أسيوط الصحراوي الغربي قرب مدخل مدينة دمو بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحرافها وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين.

نقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم العام

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم جثمان المتوفيين لذويهم لتشييعهم إلى مثواهم الأخير فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

نقل المصابين لمستشفى التأمين

كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي باشرت سير التحقيقات.