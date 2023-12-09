تعليم الشرقية تعلن جاهزية جميع المدارس المخصصة كلجان لانتخابات الرئاسة

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية على مستوى محافظة الشرقية، حيث اجتمع مع وكيل المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية لتنفيذ تعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتوجيهات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب.



وأكد الرشيدي، وكيل أول الوزارة، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبًا وطنيًا على كل مصري ومصرية، ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على خطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

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واطمأن الرشيدي على جاهزية جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية لاستقبال السادة الناخبين، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح الرشيدي، خلال بيان صحفى، أنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على كل المقارات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها، مشيرًا إلى أنه تم منح إجازة للطلاب بمدارس المقار الانتخابية في الفترة من 10 ديسمبر إلى 12 ديسمبر، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل مناسب، كما تم التأكد من جاهزية اللجان بأدوات تعقيم، وتفعيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ.

جدير بالذكر أنه يخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024، وهم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كل شروط الترشح، حيث تتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوى على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات، وهم:-

1 - المرشح عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، ورمزه الانتخابي النجمة.

2 - المرشح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه الانتخابي الشمس.

3 - المرشح عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه الانتخابي النخلة.

4 - المرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه الانتخابي السلم.