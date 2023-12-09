موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. وعدد من لهم حق الانتخاب

زاد البحث عن موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك مع الساعات الأولى للصمت الانتخابي والتي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الخريطة الزمنية للجولة الأولى والثانية في الانتخابات الرئاسية 2024 حيث يتم الإعلان عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين الأربعة خلال مؤتمر صحفي علني.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الجدول الزمني لانعقاد الانتخابات حيث يتم الإعلان عن اسم المرشح الفائز يوم 18 ديسمبر 2023 عقب البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة حيث يتم عقد مؤتمر صحفي يحضره كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المصرية والعالمية للإعلان عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين الأربعة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 يشرف عليها نحو 14 منظمة دولية بنحو 220 متابعا دوليا و6 منظمات محلية بنحو 22340 متابعا محليا وينقلها نحو 115 وسيلة إعلامية ما بين صحف وقنوات ووكالات وتم إصدار تصاريح 528 متابعا إعلاميا دوليا.

أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024

يخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024 وهم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كافة شروط الترشح حيث يتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات وهم:-

1 - المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي ورمزه الانتخابي النجمة.

2 - المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس.

3 - المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة.

4 - المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم.

عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات طباعة نحو 67 مليون بطاقة اقتراع خلال الانتخابات الرئاسية 2024 وهم عدد المواطنين المقييد في قاعدة بيانات الهيئة ممن لهم حق الانتخاب عقب تجاوز أعمارهم 18 عاما حيث يمكنهم الاستعلام عن لجانهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة من خلال هذا الرابط من هنا بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

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