انتخابات الرئاسة 2024.. مطروح جاهزة لاستقبال 342 ألفًا و186 ناخبًا

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات باللجان الانتخابية التى تم تخصيصها بالمحافظة لاستقبال المواطنين فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

_ رفع درجة الاستعداد

وأوضح محافظ مطروح في تصريحات خاصة لـ الدستور أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مدن المحافظة وعقد غرفه العمليات الرئيسية والمتابعة الدورية مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيرًا إلى أنه تم متابعة أماكن اللجان الانتخابية والتأكيد على توفير كافة الخدمات الخاصة بالمواطنين حيث تم تجهيز دورات المياة وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وخاصة كبار السن بالإضافة إلى توفير كراسى متحركة لمساعدة ذوي الهمم فى دخول اللجان الانتخابية.

تأمين اللجان

وأكد على أن جميع الجهات التنفيذية جاهزة لانطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية والتى ستنطلق فى 10 ديسمبر 2023 وتستمر على مدار 3 أيام مشيرا إلى أن مديرية أمن مطروح قامت بتأمين اللجان الانتخابية حيث سيتواجد فى كل لجنة ضابط و4 أفراد فضلا عن تأمين الصناديق باللجان.

المقرات الانتخابية

وفى ختام حديثة لـ"الدستور، أشار إلى أنه تم تجهيز 149 مركز انتخابي و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز محافظة مطروح الثمانية بالإضافة إلى 19 مركز انتخابي للوافدين بإجمالي 35 لجنة لاستقبال الناخبين والذى يبلغ عددهم 342 ألفًا و186 ناخبًا.

وفى بيان اعلامي سابق له، شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تكثيف استعدادات المحافظة لانطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بـ 149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، وكذلك 19 مركزا انتخابيا للوافدين بإجمالي، 35 لجنة انتخابية مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342186 ناخبًا.