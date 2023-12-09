السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات نظافة وإنارة فى محيط اللجان الانتخابية بالإسماعيلية

استعدادت المدارس
استعدادت المدارس للانتخابات الرئاسية - صورة أرشيفية

عملت الوحدات المحلية في مختلف مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية، على صيانة وإصلاح ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، بمحيط اللجان الانتخابية والإنارة الداخلية داخل فناء اللجان، بالإضافة تنظيف محيط اللجان الانتخابية يأتي ذلك استعدادًا للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من ١٠إلى ١٢ ديسمبر الجاري.

 وأعلنت محافظة الإسماعيلية في بيان رسمي، عن شن حملات مكبرة لتنظيف محيط اللجان الانتخابية، وتمهيد الطرق بشكل يليق باهمية الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظة الإسماعيلية، تعليماته لجميع القيادات المحلية، بمتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات ودهان المقرات الانتخابية من الخارج والبلدورات وتجميل وتطوير محيط اللجان الانتخابية.

عدد المقرات الانتخابية

يذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.

وصول القضاة 

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن عن وصول جميع القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة 2024 لمحافظاتهم، وجارٍ الآن استلامهم أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.

وتعتبر انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.

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