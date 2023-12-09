تداول 75 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 75000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 832 شاحنة، و115 سيارة، وشملت حركة الواردات 67500 طن بضائع، 553 شاحنة، و105 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 279 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة وادي الكرم وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، حيث اتخذت الجهات المختصة اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة والسفينتين "أمل" و"بوسيدون اكسبريس".

فيما شهد الميناء أمس، استقبال السفينتين "دليلة" و"الحرية"، ومغادرة السفينتين "أمل" و"بوسيدون اكسبريس"، كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن، 260 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "آيلة" و"اور"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانئها.