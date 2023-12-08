السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إلهام شاهين وهالة سرحان تؤديان مناسك العمرة: "أجمل ختام لرحلتنا في السعودية"

هالة سرحان وإلهام
هالة سرحان وإلهام شاهين من الحرم المكي

أدت كل من النجمة إلهام شاهين والإعلامية والكاتبة الصحفية هالة سرحان مناسك العمرة اثناء تواجد الثنائي بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت إلهام شاهين صورة تجمعها بالإعلامية هالة سرحان من داخل الحرم المكي وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وعلقت قائلة: “أجمل ختام لرحلتنا فى السعوديه أنا و صديقتى الغاليه د. هالة سرحان”.

هالة سرحان وإلهام شاهين تدليان بصوتها في الانتخابات الرئاسية بتونس

أدلت الإعلامية هالة سرحان يوم الأحد الماضي بصوتها في انتخابات الرئاسة المصرية وذلك أثناء تواجدها بتونس لحضور فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية، وذلك بحضور عدد من الفنانين، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا للمصريين المقيمين في الخارج.

كما حرصت الفنانة إلهام شاهين، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والإدلاء بصوتها في مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية في تونس أثناء حضورها فعاليات مهرجان قرطاج.

ونشرت "شاهين"، صورًا لها أثناء الإدلاء بصوتها في تونس عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أدليت بصوتي اليوم في الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية بتونس لوجودي في مهرجان أيام قرطاج المسرحية".

وأضافت: "شكرًا معالي السفير إيهاب فهمي، سفير مصر بتونس، وكل أعضاء السفارة المصرية على التسهيلات في سرعة الإجراءات والاهتمام بالوفد المصري من فنانين وكتاب ومخرجين وإعلاميين وصحفيين.. جمعتنا سفارتنا المصرية بتونس في حب مصر.. تحيا مصر".

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

النجمة إيهام شاهين الإعلامية والكاتبة الصحفية هالة سرحان هالة سرحان مناسك العمرة السعودية المملكة العربية السعودية

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