الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"حماة الوطن" يُشيد بجهود "الوطنية للانتخابات" في التجهيز للاستحقاق الرئاسي

العميد حاتم عز الدين
العميد حاتم عز الدين

ناشد العميد  حاتم عزالدين، أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن، الشعب المصري العظيم، بالحرص علي النزول والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر انطلاقها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، إعمالا لحقهم الدستوري والقانوني.

txt

أستاذ قانون: إسناد الانتخابات إلى هيئة وطنية مستقلة أحد أهم ضمانات نزاهتها

حدث تاريخي 

وقال العميد حاتم عزالدين، في تصريحات له، إن مشهد المشاركة والحرص على نزول المصريين جميعا، رجالا ونساء وشباب وفتيات أمام اللجان الانتخابية، حدث تاريخي وعرس ديمقراطي، ينتظره العالم ليري عظمة المصريين ووعيهم وحرصهم وإدراكهم لأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

txt

قبل انطلاق انتخابات الرئاسة 2024.. رابط موقع اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

جهود الهيئة الوطنية للانتخابات 

وأشاد أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن، بجهود واستعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات، لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، ومراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء.

وأعرب عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم الهيئة تجاه الاستحقاق الدستوري الممثل في الانتخابات الرئاسية وما يكفله من ضمانات تكفل للمصريين ممارسة حقهم الانتخابي في مناخ ديموقراطي تشرف على كافة إجراءاته هيئة وطنية تتمتع بالاستقلال والنزاهة والشفافية التامة.

وأضاف “عز الدين” أن اصطفاف المصريين بأعداد كبيرة هو وسيلة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي أو التدخل في شؤننا الداخلية.

txt

«الهيئة الوطنية للانتخابات»: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي نزاهة ديمقراطية حزب حماة الوطن

الأكثر قراءة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

ضبط 9 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

قبل انطلاق انتخابات الرئاسة 2024.. رابط موقع اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

وزير الخارجية السعودى: وقف القتال فى غزة ليس أولوية للعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة