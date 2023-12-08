قيادي بـ"حماة الوطن" يُشيد بجهود "الوطنية للانتخابات" في التجهيز للاستحقاق الرئاسي

ناشد العميد حاتم عزالدين، أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن، الشعب المصري العظيم، بالحرص علي النزول والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر انطلاقها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، إعمالا لحقهم الدستوري والقانوني.

حدث تاريخي

وقال العميد حاتم عزالدين، في تصريحات له، إن مشهد المشاركة والحرص على نزول المصريين جميعا، رجالا ونساء وشباب وفتيات أمام اللجان الانتخابية، حدث تاريخي وعرس ديمقراطي، ينتظره العالم ليري عظمة المصريين ووعيهم وحرصهم وإدراكهم لأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

جهود الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشاد أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن، بجهود واستعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات، لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، ومراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء.

وأعرب عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم الهيئة تجاه الاستحقاق الدستوري الممثل في الانتخابات الرئاسية وما يكفله من ضمانات تكفل للمصريين ممارسة حقهم الانتخابي في مناخ ديموقراطي تشرف على كافة إجراءاته هيئة وطنية تتمتع بالاستقلال والنزاهة والشفافية التامة.

وأضاف “عز الدين” أن اصطفاف المصريين بأعداد كبيرة هو وسيلة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي أو التدخل في شؤننا الداخلية.