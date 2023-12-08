الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ قانون: إسناد الانتخابات إلى هيئة وطنية مستقلة إحدى أهم ضمانات نزاهتها

دكتور أحمد فوزي عميد
دكتور أحمد فوزي عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف

قال الدكتور أحمد فوزي، عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف، إن رئيس الجمهورية هو الممثل الأول لدولته في الخارج، وبالتالي رؤساء العالم أجمع يعلمون بأي تغيير رئاسي في أي دولة حتى وإن كان هناك غياب للعلاقات.

الانتخابات الرئاسية 

وأكد الدكتور أحمد فوزي، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أنه من بين الضوابط الداخلية أن يضمن للمواطن حق الاختيار بنزاهة لممثل الدولة، ولهذا جاءت فكرة المراقبة على اللجان الانتخابية لضمان الاختيار الحر لرئيس الدولة.

وأضاف في حديثه، أن هذه الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية لها ضوابط، وهي أن يكون العمل بشكل علني، أي أن تكون جهة المراقبة معلنة للجميع، وأيضًا احترام كافة الضوابط القانونية الخاصة بهذا الأمر.

وتابع: "الدستور المصري متطابق ومتوافق مع كافة القوانين الدولية الخاصة بالعملية الانتخابية الرئاسية، حيث إن صوت المواطن في مصر حر وليست عليه قيود تتعلق باختيار مرشح بعينه".

واستطرد: "الدستور المصري احترم حقوق المواطنين المصريين المتواجدين في الخارج بسبب السماح لهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من خلال السفارات المصرية المتواجدة في كافة دول العالم".

نزاهة الانتخابات 

وأشار إلى أنه إحدى أهم ضمانات النزاهة الانتخابية إسنادها إلى هيئة وطنية مستقلة، ولهذا المواطن المصري عليه الذهاب للانتخابات والإدلاء بصوته للمرشح الذي يرغبه بكامل حريته.

أحمد فوزي عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف الانتخابات الرئاسية اي تي سي مصر جديدة

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